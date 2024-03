Graham Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Graham-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (52) als auch der 25-Tage-RSI (33,41) bestätigen diese Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor erzielt Graham mit einer Rendite von 103,34 Prozent eine deutlich geringere Rendite. Die "Maschinen"-Branche weist in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 346,22 Prozent auf, wobei Graham mit 242,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene gilt die Aktie von Graham als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 72,22 insgesamt 115 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 33,61. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv über Graham gesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating und in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs sowie die fundamentale Analyse ein "Schlecht"-Rating für Graham. Die Anleger-Stimmung erlaubt hingegen eine "Gut"-Einstufung.