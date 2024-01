Graham Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von Graham hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 36,57 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -25,99 Prozent für Graham in Bezug auf die Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Graham um 0,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Graham ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,98 auf, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" mit einem KGV von 50,85. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) der Graham-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (32,13) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Graham.

Die technische Analyse zeigt, dass die Graham-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet.

Insgesamt erhält die Aktie von Graham aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI und ein "Gut"-Rating aus fundamentaler und technischer Perspektive.