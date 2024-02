Graham Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Graham eine eher schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Graham 0,97 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,03 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Graham eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Graham weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Graham war überwiegend positiv, allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Graham daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.