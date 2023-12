Graham Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Dividendenpolitik von Graham wird derzeit von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Graham hat sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien beobachtet und daher mit "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Graham in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Graham war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Graham im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,69 Prozent erzielt, was 18,32 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die jährliche Rendite durchschnittlich bei 3,25 Prozent, wobei Graham aktuell um 14,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

