Graham Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Graham hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 73,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 14,02 Prozent gestiegen sind, eine Outperformance von +59,1 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Graham mit 46,41 Prozent über dem Durchschnitt von 26,71 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Graham derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 17,04 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Graham in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, vorwiegend in Form negativer Kommentare. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu Graham deuten darauf hin, dass das Unternehmen aktuell wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Graham als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 73,45, was einen Abstand von 140 Prozent zum Branchen-KGV von 30,64 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.