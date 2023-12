Graham Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Graham von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der Kommentare festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Graham-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 15,61 als überverkauft gilt, was als positives Signal zu werten ist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Graham mit einem Wert von 68,78 deutlich über dem Branchenmittel von 31,18 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Graham im letzten Jahr eine Rendite von 90,27 Prozent erzielt, was jedoch 56,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 238,76 Prozent, wobei Graham aktuell 148,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.