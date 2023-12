Graham Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

Graham: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Aktie von Graham weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als überbewertet, da das KGV mit 68,78 insgesamt 120 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" ist, der bei 31,2 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich Graham hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Graham-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auf dieser Basis wird Graham somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt erhält die Aktie von Graham gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse eine positive Tendenz aufzeigt, während fundamentale Kennzahlen und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen.