Graftech Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Unternehmen Graftech schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Dies bedeutet eine Differenz von 17,04 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,04 %) und führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Graftech. Aufgrund dieser positiven Tendenzen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Graftech in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem insgesamt schlechten Rating für die Aktie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Graftech als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Graftech-Aktie beträgt 57,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 41,41 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.