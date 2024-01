Graftech Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse der Graftech-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Analysten 0 Mal ein positives Rating, 2 Mal ein neutrales Rating und 0 Mal ein negatives Rating vergeben haben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher ein neutrales Rating von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Graftech. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 1,99 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 201,51 Prozent, was einem mittleren Kursziel von 6 USD entspricht. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was zu einem insgesamt guten Rating durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,99 USD liegt, was zu einer Abweichung von -48,58 Prozent führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,53 USD über dem aktuellen Kurs (1,99 USD), was zu einer Abweichung von -21,34 Prozent führt und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein schlechtes Rating in der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 80 liegt, was bedeutet, dass die Börse 80,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Graftech zahlt. Dies ist 156 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 31. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher ein schlechtes Rating auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Graftech zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher in den grünen Bereich, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Graftech zeigt, dass das Unternehmen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wird als normal, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating aufgrund des positiven Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.