Graftech Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Graftech zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,86 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,05 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -46,89 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2,51 USD, was einen Abstand von -18,33 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Graftech daher für diese Analyse die Gesamtnote "Schlecht".

Im fundamentalen Vergleich wird Graftech als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 80,14, was einen Abstand von 156 Prozent zum Branchen-KGV von 31,35 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Graftech liegt bei 55,56, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird die Graftech daher für diese Kategorie mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien haben signifikante Unterschiede gezeigt, weshalb auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Graftech daher für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Neutral".