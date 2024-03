Graftech Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Graftech ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der in den sozialen Medien diskutiert wurde. Vor allem wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurde in den letzten Tagen besonders über negative Themen rund um Graftech diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Graftech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,69 Prozent. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 348,1 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -425,79 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 208,12 Prozent hatte, lag Graftech 285,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Graftech zu einer "Schlecht"-Einschätzung führen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Graftech mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,74 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser verhältnismäßig hohe Wert führt dazu, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet wird und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.