Graftech Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten Wochen konnte bei Graftech eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Analyse des Sentiments und Buzz, die auf den sozialen Medien basiert. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Graftech daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Graftech-Aktie beträgt derzeit 10, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,58 ebenfalls, dass Graftech überverkauft ist. Auch hier wird das Wertpapier mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Graftech.

Im Branchenvergleich hat Graftech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 350,48 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -428,17 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 212,97 Prozent, wobei Graftech 290,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Graftech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Graftech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 17,59 %. Die Differenz von 17,59 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.