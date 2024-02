Graftech Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung und die Diskussion um die Graftech-Aktie haben sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Die Anleger bewerten die Stimmungslage als "schlecht", da das Interesse an der Aktie abgenommen hat. Auch im Branchenvergleich schneidet Graftech schlecht ab, mit einer Rendite von -77,69 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Graftech-Aktie als "neutral" bewertet, jedoch signalisiert das Kurs-Gewinn-Verhältnis eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher ebenfalls als "schlecht" eingestuft.

Sollten Graftech Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Graftech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Graftech-Analyse.

Graftech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...