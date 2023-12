Graft Polymer UK Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Graft Polymer Uk. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden jedoch als neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Graft Polymer Uk daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 3,3 GBP für den Schlusskurs der Graft Polymer Uk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,66 GBP, was einem Unterschied von -80 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1,25 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-47,2 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Graft Polymer Uk-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Graft Polymer Uk zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Graft Polymer Uk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Graft Polymer Uk liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 94,05, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.