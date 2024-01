Graft Polymer UK Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Die technische Analyse der Graft Polymer Uk-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,65 GBP ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er sich mit -79,56 Prozent weit unter dem GD200 (3,18 GBP) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,14 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -42,98 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Graft Polymer Uk-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Graft Polymer Uk als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Gesamtbewertung hier "Neutral" lautet.

Insgesamt ergibt sich also eine tendenziell negative Einschätzung der Graft Polymer Uk-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.