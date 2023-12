Graft Polymer UK Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Graft Polymer Uk in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Graft Polymer Uk geäußert. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Graft Polymer Uk-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -78,29 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -43,36 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Graft Polymer Uk als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 100 und der RSI25-Wert von 93,55 führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.