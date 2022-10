Grafbase kündigt Finanzierung in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar für den Aufbau der Datenplattform der Zukunft an

Stockholm (ots/PRNewswire) -- Seed-Runde wurde angeführt von Next47, mit Beteiligung von Alven, Uncorrelated Ventures und Angel-Investoren, einschließlich der CEOs von Vercel und Datadog sowie des ehemaligen CEO von GitHub- Mit der neuen Finanzierung unterstreicht Grafbase seine Ambition, der Standard für die Bereitstellung globaler schneller Backends zu werden.Grafbase, die Datenplattform für Entwickler, gab heute bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 7,3 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat. Die neue 5-Millionen-Dollar-Seed-Runde des Unternehmens wurde vonNext47 angeführt, einer globalen Risikokapitalgesellschaft, die in kategoriedefinierende B2B-Unternehmen investiert. An der Finanzierungsrunde nahmen auchAlven,Uncorrelated Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687058-1&h=622904347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687058-1%26h%3D2706768686%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funcorrelated.com%252F%26a%3DUncorrelated%2BVentures&a=Uncorrelated+Ventures) und eine Gruppe renommierter Angel-Investoren teil, darunter der CEO von Vercel Guillermo Rauch, der CEO von Datadog Olivier Pomel, der Ex-CEO von GitHub Nat Friedman, der CEO von Netlify Mathias Biilmann Christensen und der CEO von Cockroach Labs Spencer Kimball.Mit der neuen Finanzierung wird Grafbase seine Produktentwicklung beschleunigen und die Größe des Teams verdoppeln. Grafbase ist ein Remote-First-Unternehmen, dessen Produkte in Europa und den USA vertrieben werden und die ab sofort für Entwickler verfügbar sind.Die Datenplattform für Entwickler„Der Aufbau und die Bereitstellung von Backends ist seit Jahren komplex und zeitaufwändig. Wir haben Grafbase entwickelt, um die Bereitstellung von GraphQL-Backends nahtlos und blitzschnell zu gestalten. Mit Grafbase können Entwickler einen GraphQL-Endpunkt mit einem vollständigen Backend einschließlich API und Datenbank erstellen. Alle Projekte, die auf Grafbase bereitgestellt werden, verfügen über eine serverlose Datenbank, die nahtlos in jede GraphQL-API integriert ist. Auf diese Weise lassen sich Backend-Projekte von null bis auf Unternehmensgröße skalieren, die in jedem Maßstab kostengünstig sind", sagte Fredrik Björk, Gründer und CEO von Grafbase. „Wir freuen uns, so renommierte und gleichgesinnte Investoren für unsere Mission gewinnen zu können."Grafbase geht den globalen Markt für Cloud-Datenbanken und Database-as-a-Service im Wert von 13,6 Milliarden US-Dollar an und ermöglicht es Entwicklern, in Sekundenschnelle von der Idee zur Produktion zu gelangen, ohne Zeit für die Infrastruktur aufwenden zu müssen.Eine wachsende Community von Entwicklern hat Grafbase bereits angenommenSeit Grafbase Anfang August in der Beta-Phase für die Entwickler-Communityauf den Markt kam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687058-1&h=856438783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687058-1%26h%3D2947095986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgrafbase.com%252Fblog%252Fannouncing-grafbase%26a%3Dlaunched&a=auf+den+Markt+kam), sind bereits Hunderte von Projekten erstellt worden, wobei sich eine wachsende Community in Discord gebildet hat. Einige frühe Anwender bauen bereits Mobile-, E-Commerce- und Jamstack-Backends auf.Vor der Gründung von Grafbase war der in Schweden geborene Fredrik Björk (der im Alter von 9 Jahren mit dem Programmieren begann) CTO bei The RealReal (Nasdaq: REAL, IPO 2019). Zuvor war er Gründer und CTO von Avatars United, einem sozialen Netzwerk für das Metaversum, das 2010 von Linden Lab (Schöpfer von Second Life) übernommen wurde.Zitate:„Grafbase steht im Mittelpunkt zweier leistungsstarker Trends: GraphQL und die Entwicklung von Anwendungen am Netzwerkrand", sagt Micah Smurthwaite, Partner bei Next47. „Es gibt Millionen von GraphQL-Entwicklern und der Graph verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Software entwickeln. Verteilte Netzwerke wie Cloudflare Worker ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen am Netzwerkrand und näher am Endbenutzer zu erstellen. Mit Grafbase können Entwickler einen einzigen GraphQL-Endpunkt mit einem voll ausgestatteten Backend erstellen, das weltweit am Netzwerkrand repliziert wird. Diese Lösung ist sehr leistungsfähig und verändert die Art und Weise, wie Software aufgebaut wird."„Die Geschwindigkeit, mit der das Team Codes und neue Funktionen geliefert hat, war sehr beeindruckend, und Fredrik hat ein erstklassiges Team von einer Qualität zusammengestellt, die wir in dieser Entwicklungsphase nur sehr selten sehen", sagte Thomas Cuvelier, Partner bei Alven.„Ich war überrascht von GraphQLs Aufstieg zur Lingua franca nicht nur für die Abfrage von Graphdatenbanken, sondern auch für Middleware, Systemintegration, APIs und wirklich alle Interaktionen mit und zwischen Anwendungen", sagte Salil Deshpande, General Partner bei Uncorrelated Ventures. „Das Timing war perfekt für Grafbase, das GraphQL, Cloud-Datendienste und Standard-CDNs nutzt, um in7 Sekunden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687058-1&h=2822182253&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687058-1%26h%3D4007663632%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgrafbase.com%252Fblog%252Fannouncing-grafbase%26a%3D7-second&a=7%C2%A0Sekunden) eine globale Bereitstellung von Daten zusammen mit Anwendungen mit Reaktionszeiten von weniger als 100 ms weltweit zu ermöglichen."Informationen zu GrafbaseGrafbase ist eine Datenplattform für Entwickler, die die Backend-Bereitstellung über serverlose GraphQL-APIs beschleunigt. Das von Fredrik Björk, dem ehemaligen CTO von The RealReal und Angel-Investor, gegründete Unternehmen hat 7,3 Millionen US-Dollar aufgebracht. Das Remote-First-Entwicklerteam von Grafbase ist über die EU und die USA verteilt und plant, im kommenden Jahr schnell zu expandieren.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1928247/FredrikBjork_Grafbase_Photo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3687058-1&h=339815121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3687058-1%26h%3D3015853096%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1928247%252FFredrikBjork_Grafbase_Photo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1928247%252FFredrikBjork_Grafbase_Photo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1928247%2FFredrikBjork_Grafbase_Photo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/grafbase-kundigt-finanzierung-in-hohe-von-7-3-millionen-us-dollar-fur-den-aufbau-der-datenplattform-der-zukunft-an-301658859.htmlPressekontakt:press@grafbase.comOriginal-Content von: Grafbase, übermittelt durch news aktuell