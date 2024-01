Gränges AB Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Granges-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 111,9 SEK liegt 7,98 Prozent über dem GD200 (103,63 SEK), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Allerdings liegt der GD50 bei 113,13 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 71,13, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Granges deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Granges diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Granges auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.