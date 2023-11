Graco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Graco ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An 13 Tagen war das Sentiment grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an einem Tag waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Graco mit 80,1 USD derzeit +6,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +4,8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Graco liegt bei 1,26 Prozent, was 15,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Rendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion und erscheint als eher unrentables Investment.

Betrachtet man die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Maschinenbranche, so ergibt sich eine Outperformance von +3,09 Prozent für Graco. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 15,25 Prozent unter dem Durchschnittswert des Industrie-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.