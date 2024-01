Graco Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Graco hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 30,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor deutlich niedriger ist. Die Maschinen-Branche erreichte im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 242,71 Prozent, wobei Graco mit 212,23 Prozent ebenfalls darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Graco-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 30,18 und der RSI25 bei 28,53, was zu einer "Neutral"- bzw. "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Graco bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung "Gut"-Bewertungen erhält. Die erhöhte Aktivität und die positive Stimmungsveränderung tragen zu dieser Einschätzung bei.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen zu Graco abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 82 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 86,76 USD eine mögliche negative Entwicklung von -5,49 Prozent bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Graco-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung, da keine neuen Analystenupdates vorliegen.