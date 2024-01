Graco Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Analysten schätzen die Aktie von Graco langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 82 USD, was einer Erwartung von -2,44 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 84,05 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie von Graco insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Graco in den letzten Monaten lediglich eine geringe Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Graco daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Graco. Es gab fünf positive und acht negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Graco daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Graco mit 21,96 Prozent mehr als 1227 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 2087,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Graco mit 2065,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Graco ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.