Graco Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Aktie des Unternehmens Graco weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,26 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,03 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Klassifizierung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den Kommentaren und Meinungen der beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Fundamental betrachtet ist Graco im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,08 gehandelt wird. Dies bedeutet einen Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,8, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Graco im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,48 Prozent erzielt, was jedoch 112,53 Prozent unter dem Durchschnitt (143 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 236,29 Prozent, wobei Graco aktuell 205,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.