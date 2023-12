Graco Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Graco-Aktie liegt bei 24,76, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal die Einschätzung "Schlecht" für die Graco-Aktie abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Allerdings erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 86,85 USD eine Entwicklung von -5,58 Prozent und ein mittleres Kursziel von 82 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist gestiegen, was zu insgesamt positiven Bewertungen führt. Die Dividendenrendite von Graco liegt derzeit bei 1,26 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt. Insgesamt erhält die Graco-Aktie aufgrund der überverkauften Situation und der negativen Prognosen der Analysten eine neutrale Bewertung.