Graco Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Graco ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Graco bei 76,93 USD, während der aktuelle Kurs bei 82,97 USD liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Graco liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Graco insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als gut eingestuft wurden. Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -1,17 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung der Analysten führt.

Zusammenfassend erhält Graco insgesamt positive Bewertungen in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen.