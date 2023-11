Gracell Biotechnologies Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie des Unternehmens Gracell Biotechnologies wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten wie folgt bewertet: 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer langfristig positiven Einschätzung. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und 0 neutrale oder negative Empfehlungen, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 120,75 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Gracell Biotechnologies.

In Bezug auf die weichen Faktoren wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich der Aktienkurs mit 4,53 USD über der 200-Tage-Linie von 3,12 USD befindet, was als positiv eingestuft wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit 3,55 USD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 60,3, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 33,91 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.