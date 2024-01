Gracell Biotechnologies Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse von Gracell Biotechnologies zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch verschiedene Indikatoren bestätigt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,89 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 10,04 USD liegt, was einer Abweichung von +158,1 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,15 USD liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Gracell Biotechnologies zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 10 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gracell Biotechnologies diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.