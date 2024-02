Grace Wine Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Grace Wine wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 30,92 liegt insgesamt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der bei 68,54 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Grace Wine im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,13 Prozent erzielt, was 21,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -19,08 Prozent, und Grace Wine liegt aktuell 22,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Grace Wine-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 0,17 HKD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,16 HKD, was einer Abweichung von -5,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag. Insgesamt erhält Grace Wine für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung hinsichtlich Grace Wine gezeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grace Wine wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "neutralen" Rating führt.