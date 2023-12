Grace Wine Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Fifth Third Bancorp":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grace Wine wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 29,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Grace Wine zahlt, was 59 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 71. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Grace Wine zeigt gemischte Signale. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als neutral bewertet, da der Kurs der Aktie um -2,5 Prozent über dem GD200 und um +4 Prozent über dem GD50 verläuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung, das KGV und den gleitenden Durchschnittskurs, während der RSI gemischte Signale sendet.