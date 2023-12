Grace Wine Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse der Grace Wine-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Grace Wine-Aktie beträgt aktuell 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,156 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Grace Wine auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Grace Wine mit -8,24 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt Grace Wine mit 4,39 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Grace Wine-Aktie liegt aktuell bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".