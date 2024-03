Grace Wine Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Weinhandelsgesellschaft Grace Wine hat eine Dividendenrendite von 0%, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,85% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Auch aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,133 HKD lag, was einem Unterschied von -16,88% zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen entsprechend negative Bewertungen für Grace Wine.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Grace Wine im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" mit einer Rendite von -26,86% mehr als 10% darunter. Innerhalb der "Getränke"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -16,55%, und Grace Wine liegt auch hier mit 10,3% deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index zeigt, dass Grace Wine weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch bei 78,75, was bedeutet, dass Grace Wine hier als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt erhält.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Grace Wine aufgrund der genannten Faktoren ein "Schlecht"-Rating in verschiedenen Bereichen.