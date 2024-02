Grace Wine Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der Grace Wine-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,17 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,16 HKD, was einem Unterschied von -5,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,16 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Grace Wine-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,13 Prozent, was 21,35 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich "Getränke" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -18,6 Prozent, wobei Grace Wine aktuell 21,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie von Grace Wine in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Grace Wine insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

Im fundamentalen Vergleich erscheint die Grace Wine-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,92 liegt die Aktie 55 Prozent unter dem Branchen-KGV von 68,52. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.