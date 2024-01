Grace Wine Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Grace Wine wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,88 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,13 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Grace Wine im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,75 Prozent, was 1,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Getränkebranche beträgt -10,13 Prozent, und Grace Wine liegt aktuell 4,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Grace Wine war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Grace Wine im Vergleich zum Branchendurchschnitt keine Dividenden aus und weist somit eine Rendite von 0% auf, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als "Schlecht" eingestuft.