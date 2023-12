Grab Holdings Limited Registered (A) Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. An 11 Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Grab gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität bei Grab deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,27 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,14 USD weicht somit um -3,98 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,22 USD) weist eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (-2,48 Prozent) auf, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Grab-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung herangezogen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 50 Punkte, was bedeutet, dass Grab momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Wert (52,17), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird Grab somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.