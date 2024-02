Gqg Partnersdrc Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie Gqg wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders viele positive Themen diskutiert, wobei an neun Tagen die Stimmung positiv und an zwei Tagen eher negativ war. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Ein wichtiger technischer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Der RSI für Gqg liegt bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,97 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Gqg derzeit um +24,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt der Kurs sogar um +43,79 Prozent über dem GD200, was ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um das langfristige Stimmungsbild zu erfassen. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Schlecht" lautet.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Aktie Gqg auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.