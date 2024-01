Gowing Bros Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Gowing Brothers-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,44 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,2 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,16 AUD, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +1,85 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gowing Brothers liegt bei 77,78 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Gowing Brothers gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien führte zu keinen signifikanten Unterschieden und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Gowing Brothers daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Gowing Brothers eher neutrale Diskussionen geführt, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.