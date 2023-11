Gowest Gold Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Gowest Gold-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 40, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird Gowest Gold insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelte sich in sechs Tagen mit positiven Diskussionen wider, während an zwei Tagen überwiegend negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Gowest Gold, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Gowest Gold-Aktie um -7,69 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Gowest Gold.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.