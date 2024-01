GoviEx Uranium Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Goviex Uranium zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,16 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,145 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,17 CAD, was einem Abstand von -14,71 Prozent entspricht, und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit der Gesamtnote "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Goviex Uranium ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Goviex Uranium im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist 74,96 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie von Goviex Uranium im Energiesektor mit einer Rendite von -16,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 1,15 Prozent aufweist, liegt Goviex Uranium mit 17,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.