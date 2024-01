Govee präsentiert neue smarte Beleuchtungsprodukte auf der CES 2024

Las Vegas, Nv. (ots/PRNewswire) -Govee (https://eu.govee.com/), ein Innovator in der Smart-Home Branche, präsentiert zwei neue Beleuchtungsprodukte auf der 2024 Consumer Electronics Show (CES): Govee AI Sync Box Kit 2 und Neon Rope Light 2 (https://www.govee.com/ces2024). Beide Produkte verfügen über neue intelligente Funktionen, um die Beleuchtung-Erlebnisse zu verbessern. CES-Teilnehmer können in der ersten Zeit die neuen Produkte von Govee beim Stand Nr. 53632 in Venetian Expo erfahren.Matter-kompatible Beleuchtung der neuen Generation zur Verstärkung des Spielergebnisses: Govee AI Sync Box Kit 2 und Neon Rope Light 2Nach dem Erfolg der AI Gaming Sync Box auf der CES 2023 veröffentlicht Govee dieses Jahr die AI Sync Box Kit 2. Mit dem neuen HDMI 2.1 sind Auflösungen von bis zu 8K möglich, was besonders für Gamer von Vorteil ist, da es ein reibungsloses Spielerlebnis bei 4K@120Hz mit dynamischer Beleuchtungssynchronisation gewährleistet. Mithilfe des KI-Algorithmus CogniGlow™ von Govee aktiviert das System beim Laufe des Spiels automatisch die personalisierte Lichteffekte, um ein wunderschöne Spielerlebnis zu schaffen. Das System garantiert hohe Kompatibilität und unterstützt Integration mit Govee Home, Alexa und Google Assistant. Die Matter-Kompatibilität wird noch in diesem Jahr per OTA verfügbar sein.Außerdem kündigt Govee eine neue Version des Neon Rope Lights an. Zusätzlich zu dem verbesserten Lichteffekt ist Neon Rope Light 2 mit Biegeclips ausgestattet und verfügt über flexibleres Material, mit dem die Lichtstreifen leicht in gewünschtes Design gestaltet werden können. Mithilfe der neue Formerkennungsfunktion in der Govee Home App ermöglicht es, die Farbsegmente besser zu steuern und einen wunderschönen Lichteffekt zu schaffen. Der Neon Rope Light 2 ist in Schwarz und Weiß erhältlich und passt sich dem Stil des Zimmers an. Smarthome-Verbindung lässt er sich mit Alexa, Google Assistant sowie dem neuen Smarthome-Standard Matter.Die Govee Al Sync Box Kit 2 und Neon Rope Light 2 werden im ersten Halbjahr 2024 erhältlich sein. Um weitere Informationen über Govee zu erfahren, besuchen Sie bitte govee.com.Zusammenarbeit mit Corsair für individuelle BeleuchtungGovee führt zusammen mit Corsair (https://www.corsair.com/de/de) das Spielerlebnis zu einer neuen Stufe. Im Rahmen der Zusammenarbeit können die Govee-Produkte in das Ökosystem Corsair iCUE integriert werden, was es ermöglicht, ein dynamisches Beleuchtungsmodell zu gestalten und das Gaming-Zimmer individuell zu beleuchten. Im Laufe des ersten Quartals 2024 können die Spieler anhand der Spielhinweise, der CPU-Temperaturen sowie der Benachrichtigungen die Lichteffekte synchronisieren, um die Einstellung zu optimieren.Über GoveeSeit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen. Als ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Lösungen setzt sich das Unternehmen zum Ziel, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Beleuchtungslösungen und Haushaltsgeräten liegt. Govee baut kontinuierlich ein Ökosystem durch neue Innovationen auf und setzt sich dafür ein, ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311766/image_5010931_32628057.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-prasentiert-neue-smarte-beleuchtungsprodukte-auf-der-ces-2024-302027988.htmlPressekontakt:Ryan Yang,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: Govee, übermittelt durch news aktuell