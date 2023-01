Govee präsentiert das erste Matter-zertifizierte smarte Beleuchtungsprodukt auf der CES 2023

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Govee (https://eu.govee.com/), ein Innovator in der Smart-Home-Branche, präsentiert sein erstes Matter-zertifiziertes Beleuchtungsprodukt Govee LED Strip Light M1 (2m) auf der Consumer Electronics Show (CES) 2023. Als Teilnehmer von Works with Google Home arbeitet Govee mit Google zusammen, um den Matter-Standard mit weiteren Smart-Home-Produkten besser zu unterstützen.Im Rahmen des Matter Early Access Program von Google gehört Govee zu den ersten Herstellern, die die Works with Google Home-Zertifizierung für ihre Matter-zertifizierten Produkte erhalten. Das erste Matter-zertifizierte Produkt von Govee, der LED Strip Light M1 (2m), funktioniert vom ersten Tag an mit Google Home. Über Google Home kann der Govee M1 schnell und sicher gekoppelt und gesteuert sowie besser mit anderen Matter-kompatiblen Geräten interagieren, so dass Benutzer die beste Möglichkeit haben, ihre Google Nest-Geräte und Google Home App zu steuern und zu automatisieren.In den letzten Jahren hat Govee mit Google zusammengearbeitet und sich intensiv an die verschiedenen Generationen des Google Assistant angepasst, um ein besseres Smart Home Erlebnis zu ermöglichen. Als fortschrittlicher IoT-Standard erlaubt Matter Govee, die Kompatibilität mit Ökosystemen wie Google Home, Alexa, HomeKit usw. direkt zu erweitern. Da es sich bei Matter um ein lokales Verbindungsprotokoll ohne Anforderungen des Cloud-Netzes handelt, ist die Verbindung zuverlässiger, die Mensch-Computer-Interaktion erfolgt schneller und der Datenschutz ist sicherer. Durch die Zusammenarbeit mit Google wird Govee das Matter-Standard besser entwickeln, um den Nutzern eine intelligentere, sicherere und interoperable Erfahrung zu bieten.Govee glaubt an ein offenes und interoperables Smart-Home-IoT-System und verpflicht sich, das ultimative, anpassbare Unterhaltungserlebnis bereitzustellen. Govee wird in Zukunft weitere Matter-fähige smarte Beleuchtungsprodukte wie Tischlampen, Stehlampen und Außenleuchten auf den Markt bringen. Im Govee-Ökosystem können Benutzer das ultimative personalisierte Unterhaltungserlebnis über Govee Home App genießen, die über 200 voreingestellte Szenenmodi bietet. In Zukunft werden mehr AI-Beleuchtungseffekte entwickelt werden, um den Nutzern eine individuellere Auswahl anzubieten.Über GoveeSeit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen. Als ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Lösungen setzt sich das Unternehmen zum Ziel, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Umgebungslichtlösungen und Haushaltsgeräten liegt. Govee baut kontinuierlich ein Ökosystem durch neue Innovationen auf und setzt sich dafür ein, ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1976449/German.jpgMedia Contact pr@corp.govee.comView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-prasentiert-das-erste-matter-zertifizierte-smarte-beleuchtungsprodukt-auf-der-ces-2023-301714491.htmlPressekontakt:Kathy Yu,+1-7345480135,marketing@govee.com; Media Contact,pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuell