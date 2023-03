Gouverneur: Drohnenangriffe auf Krim abgewehrt

SEWASTOPOL (dpa-AFX) - Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die Flugabwehr nach amtlichen Angaben mehrere Drohnen von ukrainischer Seite abgeschossen. Neben der Flugwehr hätten auch Matrosen der Schwarzmeerflotte in der Bucht der Hafenstadt auf die Drohnen gefeuert, teilte Gouverneur Michail Raswoschajew am Mittwoch in Sewastopol mit. Drei Objekte seien abgeschossen worden. Verletzte gebe es keine. Durch die Druckwelle der Explosionen seien an mehreren Gebäuden Fensterscheiben zerbrochen. "Kriegsschiffe wurden nicht getroffen", sagte der Gouverneur.

Die Ukraine hat mehrfach angekündigt, die 2014 annektierte Krim von russischer Besatzung zu befreien. In verschiedenen Teilen der Halbinsel kommt es im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu Zwischenfällen mit Drohnen, teils mit schweren Schäden, Verletzten und auch Toten. Russland sieht sich gezwungen, den militärischen Aufwand zur Verteidigung der Krim deutlich zu erhöhen./mau/DP/mis