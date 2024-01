Gourmet Provisions International Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index: Ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gourmet Provisions Internation. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit 50 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gourmet Provisions Internation derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Gourmet Provisions Internation auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "neutral" bewertet. Gourmet Provisions Internation wird daher insgesamt als "neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Dividende: Gourmet Provisions Internation hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.76%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gourmet Provisions Internation-Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gourmet Provisions Internation konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "schlecht". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. Das bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gourmet Provisions Internation auf dieser Stufe daher eine "schlecht"-Bewertung.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Gourmet Provisions Internation. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Gourmet Provisions Internation daher eine "neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt erhält Gourmet Provisions Internation von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "neutral"-Rating.

