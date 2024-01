Gourmet Provisions International Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividendenrendite von Gourmet Provisions Internation liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Gourmet Provisions Internation liegt auf 7-Tage-Basis bei 40 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche und kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Gourmet Provisions Internation hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

