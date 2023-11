Gourmet Provisions International Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Gourmet Provisions Internation wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 45,45, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält Gourmet Provisions Internation insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gourmet Provisions Internation. Es gab fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gourmet Provisions Internation daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein weiterer weicher Faktor ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Gourmet Provisions Internation in den letzten Monaten erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Insgesamt wird Gourmet Provisions Internation daher als "Gut"-Wert bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Dieser Unterschied von 2,93 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.