Gourmet Provisions International Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Gourmet Provisions Internation liegt bei 62,5, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40 für die Gourmet Provisions Internation, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Gourmet Provisions Internation in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und drei negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Gourmet Provisions Internation daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite der Gourmet Provisions Internation beträgt 0 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Gourmet Provisions Internation. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die Gourmet Provisions Internation in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Gourmet Provisions International-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Gourmet Provisions International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gourmet Provisions International-Analyse.

Gourmet Provisions International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...