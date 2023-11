Gourmet Kineya Aktie: War das schon alles?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt für die Gourmet Kineya-Aktie ein neutrales Rating. Während es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, war auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1063,37 JPY für die Gourmet Kineya-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1060 JPY, was einer Abweichung von -0,32 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gourmet Kineya liegt bei 79,17 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 eine Neutralität, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der Analyse ein neutrales bis schlechtes Rating für die Gourmet Kineya-Aktie. Die Meinungsmarkt und die technische Analyse deuten darauf hin, dass sich derzeit keine klare Tendenz abzeichnet.