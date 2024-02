Gourmet Kineya Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Gourmet Kineya-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 1075,56 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1093 JPY lag, was einem Unterschied von +1,62 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1070,42 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,11 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Gourmet Kineya-Aktie eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gourmet Kineya-Aktie beträgt 34,62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,96, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Gourmet Kineya. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Gourmet Kineya-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung neutral bewertet.