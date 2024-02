Gosun Aktie: Das macht sprachlos!

Die chinesische Technologiefirma Gosun hat in den letzten zwölf Monaten eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0,79 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gosun im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche eine Outperformance von +14,43 % verzeichnet, da die Aktie um -5,85 % gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,28 % gefallen sind. Diese Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Gosun laut dem 200-Tage-Durchschnitt derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Jedoch erhält die Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gosun bei 22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet. Gosun scheint weder unterbewertet noch überbewertet zu sein.

Insgesamt wird Gosun anhand der Dividendenrendite, des Aktienkurses, der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft.