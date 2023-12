Gosun Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Gosun wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 54,84 deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Beim Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche "Informationstechnologie" ergibt sich, dass die Rendite der Gosun-Aktie im vergangenen Jahr um 5,45 Prozent gesunken ist, was 17,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 19,03 Prozent, wobei Gosun aktuell 24,48 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,84 CNH nur 0 Prozent vom GD200 entfernt ist, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Der GD50 liegt bei 1,93 CNH, was einen Abstand von -4,66 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal liefert. Somit wird der Kurs der Gosun-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Gosun in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.