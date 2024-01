Gosun Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Gosun-Aktie momentan bei 1,76 CNH liegt, was einer Entfernung von -4,35 Prozent vom GD200 (1,84 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,9 CNH, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Gosun-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Online-Kommunikation zeigt die Analyse von Gosun interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 61,54 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,16 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Gosun-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Schließlich wird auch die fundamentale Bewertung betrachtet, bei der das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung ist. Mit einem aktuellen Wert von 22,44 liegt Gosun auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.