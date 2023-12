Gossan Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Gossan-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 60 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die Dividende weist die Gossan-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gossan-Aktie bei 0,05 CAD verläuft, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abwärtstrend, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Gossan-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -11,44 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -21,9 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.